Нацбанк Беларуси продлил время работы касс для обмена старых банкнот

Нацбанк Беларуси продлил время работы касс для обмена старых банкнот1
- 2.12.2024, 12:15
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Но только для купюр образца 2000 года.
Национальный банк Беларуси на период со 2 по 30 декабря продлил время работы касс в своем центральном аппарате (Минск, улица Толстого, 6). Но это только для обмена банкнот образца 2000 года.
Так, сделать это в декабре можно будет с 8:30 до 19:00. В Нацбанке подчеркнули, что все остальные операции в этот период будут проводить по обычному графику: с понедельника по четверг — с 8:30 до 15:30, по пятницам и 24 декабря (предпраздничный день) — с 8:30 до 14:30.
Регулятор напомнил, что 31 декабря 2024 года завершится период, когда старые банкноты можно обменять на новые. Обмен производят в соотношении 10 000:1. К примеру, 100 белорусских рублей образца 2000 года обменяют на 1 копейку образца 2009-го, а 50 тыс. старых — на 5 новых.
В Нацбанке также сообщили, что с 1 января 2025 года банкноты номиналами 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными.