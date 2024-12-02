Кто поверит Путину?2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 2.12.2024, 12:28
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Главе Кремля нечего показать россиянам.
Со ссылкой на источники разгоняют, что прямая линия Путина с народом, она же Большая пресс-конференция, состоится 19 декабря.
Ну что ж, за оставшиеся 17 дней Путину надо сотворить несколько чудес: изгнать ВСУ из Курской области, спасти диктатора Асада, опять же изгнав, но уже оппозиционные тому (их еще называют протурецкими) вооруженные группировки из Алеппо и Идлиба, стабилизировать рубль, затормозить реальную, а не вымышленную Росстатом инфляцию.
Иначе, несмотря на то, что жестких вопросов ни со стороны «народа», ни со стороны журналистов организаторы не допустят, непонятно, о каких успехах, подводя итоги года, будет говорить Путин. О том, что взяли какой-то очередной стратегический украинский городок или село? О том, как цветет под санкциями Россия на фоне растущих цен на все, аварий ЖКХ, поломок «Сухих Суперджетов» и т.д и т.п. ? О том, насколько «веселее» стали жить россияне, когда арестовывают, осуждают на огромные сроки не только тех, кто против Путина и его СВО, но и начинают прессовать и лезть в частную жизнь тех, кто вообще не про политику, а как раз про развлечения.
Рассказать-то он расскажет, но кто ему поверит…
Telegram-канал «СерпомПо»