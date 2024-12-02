История с банкротством «Острова чистоты и вкуса» получила продолжение 2.12.2024, 12:31

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Прошли новые суды.

Банкротятся две компании, которые управляли торговой сетью «Остров чистоты и вкуса», — «ЗападХимТорг» и «ЗападХимИнвест». Это следует из данных, опубликованных в едином госреестре сведений о банкротстве, пишет «Зеркало». Напомним, часть магазинов «Остров чистоты и вкуса» сейчас принадлежат новой компании «АйландГрупп», а остальными управляют основатели ритейлера — бизнесмен Виктор Ромук и его семья.

Сеть «Остров чистоты и вкуса» управляется компаниями, которые входят в группу «Ромакс». «ЗападХимТорг» — это основная фирма, которая «рулит» этим ритейлером. В истории с ее ликвидацией — новые подробности. Так, 20 ноября Экономический суд Гродненской области возбудил производство по делу о банкротстве и открыл конкурсное производство до 20 марта следующего года. Это следует из судебного документа.

Конкурсное производство — процедура экономической несостоятельности (банкротства). Ее проводят для максимально возможного удовлетворения требований кредиторов в определенной очередности, защиты прав и законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в процедуре санации (оздоровления). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

В Экономический суд Гродненской области с заявлением о банкротстве обратились сами владельцы компании.

Кредиторская задолженность «ЗападХимТорг» на 11 октября превышала 196 млн рублей. В то же время имущество оценивалось в 69,4 млн рублей, из которых почти 44 млн — это дебиторская задолженность (то есть долги других компаний или заказчиков перед фирмой).

Банкротится также вторая компания, связанная с известной торговой сетью, — «ЗападХимИнвест». В этом случае кредиторская задолженность составляет около 22 млн рублей, а имущество оценивается в 7,7 млн. Из более чем 3,9 млн — это долги других компаний перед ней, следует из судебных документов. Очередное заседание Экономического суда Гродненской области по этой компании прошло 20 ноября.

В отношении этой фирмы также открыли дело о банкротстве и назначили конкурсное производство — также до 20 марта.

«ЗападХимИнвестом» владеет основатель сети Виктор Ромук. А «ЗападХимТоргом» — его отец Иосиф Ромук.

К слову, на 27 ноября за «ЗападХимИнвестом» числилось четыре магазина торговой сети «Остров чистоты и вкуса».

Коротко о том, что произошло с этим ритейлером

Во второй половине 2023 года появилась информация о проблемах у сети «Остров чистоты и вкуса». В магазинах сократился ассортимент, а некоторые торговые объекты закрылись. Финансовое положение компаний семьи известного бизнесмена Виктора Ромука пошатнулось после пристального интереса со стороны силовиков. Но к концу прошлого года в магазинах этой торговой сети стал восстанавливаться ассортимент.

В июне этого года стало известно, что владельцы сети «Остров чистоты и вкуса» ликвидируют все связанные с ней компании. Как писало «Зеркало», сворачивают свою деятельность как ИП также основатели этого ритейлера. Утверждалось, что перед одной из компаний-«сестер» «Острова чистоты и вкуса» маячит суд, связанный с банкротством.

В сентябре этого года появилась информация, что часть магазинов сети «Остров чистоты и вкуса» перешла новой компании «АйландГрупп».

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