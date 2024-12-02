У Трампа задача со звездочкой 2 Алексей Копытько

2.12.2024, 12:34

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Россияне могут ошибиться.

Зима пришла. Всю минувшую неделю была такая нагрузка, что возникла ситуация невиданной роскоши – не было времени читать и реагировать на ссылки «ты видел это?!»

Что интересно.

1.Грузия – очень ярко, но важно не терять контекст.

Еще весной во всех аналитических выкладках на осень отдельными пунктами были отмечены Грузия и Молдова. В середине лета я написал пост, где отметил: Грузия – плановый пожар, Молдова – плановый пожар.

Пока там все идет в колее, вероятность радикальных изменений определяется на другой площадке – в Румынии. Этот сюжет остается за кадром. А зря.

Мы заслуженно благодарим поляков, но мы должны не менее заслуженно и искренне благодарить Румынию. Более того.

Товарищ Орбан и товарищи поляки, повышая градус риторики, всегда откатывались во многом потому, что Украина граничит с адекватной в действиях и немногословной публично Румынией. Когда-нибудь об этом правильные люди скажут больше.

На выборах президента Румынии был практически идеальный кандидат – замгенсека НАТО Мирча Джоане. Ранее он был министром иностранных дел и де-факто основным драйвером успеха по вступлению Румынии в НАТО.

За годы работы в Брюсселе он познакомился со всеми первыми, вторыми и теми лицами, которые придут на смену первым и вторым. В момент, когда нужно эффективно играть во внешней политике и обороне, более подготовленного человека представить сложно. И в сентябре он был потенциальным лидером гонки.

Но румынский народ решил, что в этом нет доблести, потому что слишком просто. Чему способствовали коллективные усилия разных политиков по утоплению рейтинга Джоане. В итоге Румыния оказалась перед выбором, от которого слегка вздрогнула. Итоги первого тура начали обжаловать с перспективой пересчета, а на парламентских выборах правящая партия сразу показала более уверенный результат, чем ее лидер неделю назад.

Чем грозят возможные политические брожения в Бухаресте?

Во-первых, это может негативно сказаться на процессах в Молдове, где через полгода важнейшие парламентские выборы.

Во-вторых, это может подвесить (не сломать, а добавить неопределенности) в отношениях с Украиной. Там, где раньше все было гладко и предсказуемо. Как следствие – это увидит товарищ Орбан и товарищи поляки. Которые станут более агрессивно делать нам нервы.

2. Но более широкий контекст в том, что Грузия, Румыния, как и Сирия – это маршруты. Уже действующие, с потенциалом роста. Или перспективные. Товары в/из Китая в Европу. Энергоносители из Персидского залива – в Европу. Констанца – Дунай – Белград – Будапешт и далее.

Упоровшись в Украине, товарищ Путин вынужден поделиться или отдать (в зависимости от итогового масштаба проблем) свою клиентелу старшим китайским товарищам. То есть в Грузии сейчас выбор не между ЕС и РФ, а де-факто вопрос о месте и роли в китайской повестке.

Товарищи американцы всю эту красоту видят и наверняка увязывают.

В Румынии к Вашингтону прислушивались очень чутко. Особого бардака в принципиальных вопросах там не должны допустить. Но все бывает.

Результат протеста в Грузии, как говорят умные люди, будет зависеть от способности к политическому структурированию и объединению вокруг лидера. Президент Грузии сделала вперед. Теперь нюанс в том, как к ней отнесутся в главных столицах после формального истечения полномочий через две недели. И какую поддержку окажут или не окажут.

Неуспех оппозиции с последующим утиханием – это сваливание Грузии в орбиту Китая через одни руки. Выглядит так.

3. Китайцам глубоко все равно, кто обитает в Крыму. Но у них есть аргументы, чтобы данная территория перестала быть источником суеты. Вплоть до демилитаризации. Ибо суета вредит бизнесу.

Наша территория в целом и наша «большая Одесса» – это также поле интересов и расширение возможного канала коммуникации с Европой.

У товарища Трампа задача со звездочкой: как разрулить ситуацию с войнами, чтобы вместо российских внезапно не взвились китайские флаги. Причем, не где-то в условной Африке, а на вполне конкретном восточном и западном берегах Черного моря. На пороге Европы.

И вот тут главное. Все упирается в способность демонстрировать субъектность. Если Украина будет аморфной и начнет сыпаться, не будет выглядеть как опора – урегулирование будет в формате некого паса на Путина и размена с ним.

Если же Украина не только до инаугурации Трампа, но и несколько месяцев после будет готова демонстрировать внутреннее единство и отсутствие позывов к самоубийству, можно будет опереться и будет смысл отжимать Путина.

Европа до выборов в Германии фактически без голоса. Поэтому какой-то стройный процесс до марта прогнозировать сложно.

4. Этот год удобно рассматривать через призму последовательного решения задач. Украина решила одну важную задачу – до выборов в США не обрушилась и не позволила загнать в капитуляцию. Трамп получил в наследство израненную, но живую, стоящую на ногах и целостную Украину. А не аккуратно упакованный безмолвный набор органов в коробочках

Теперь новый уровень – отстоять этот статус целостного игрока, а не набора осколков, которые можно раскрашивать в разные цвета.

Ситуация на фронте тяжелая. У россиян есть продвижение. Но абсолютно дикой ценой. Ничего хорошего в движении врага нет. Однако способность Украины удержать целостность, не обвалиться – это залог того, что можно будет заявить и отстаивать свою позицию, получить под это поддержку. Иначе даже права голоса не будет.

Следующий рубеж – через семь недель. Динамику событий на разных участках все видят. Может прилететь не черный лебедь, а черный бегемот.

Я не очень верю в сирийских антиасадовских боевиков всех мастей, ибо они сейчас явно теряют время. Но суть в том, что в такой турбулентности выиграет тот, кто не шарахается. Вот и не надо.

Россиян может где-то не хватить. Они могут где-то ошибиться. У них может случиться коммунальный коллапс или что-то еще. Их блеф и теребление «орешников» станет работать еще меньше.

Внутренние политические скандалы, назначения, конфликты не должны создавать видимость, что у нас все рассыпалось. Ибо сейчас это далеко не так, несмотря на усердие высокоактивных идиотов.

Деньги на следующий год более-менее есть или будут.

Оружие – более-менее есть или будет.

Нельзя допустить, чтобы обещанное отключили.

Тогда партнеры будут нас учитывать, хоть мы и неудобные, а Россия окажется перед выбором: еще как минимум полгода с нами возиться в кровавой грязи, с риском потерять ценные позиции в мире, создававшиеся со времен империи. Или приостановиться.

Вот где-то здесь и будет плохой, но лучший из возможных выход. Временный. До следующей задачи.

Поддерживать действием фронт. Не забывать делать то, что радует и поддерживает самих себя и близких.

Скоро Новый год.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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