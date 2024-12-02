Украинские десантники взяли в плен в Курской области больше десятка россиян 1 2.12.2024, 12:44

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Командование россиян сбежало, как только начался бой.

В Курской области ВСУ взяли в плен еще 11 солдат армий России. Об этом сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде.

По словам украинских десантников, враг пытался штурмовать позиции ВСУ в Курской области, но неудачно. Часть оккупантов была уничтожена, кто-то сбежал, а уцелевших взяли в плен.

Как рассказали пленные из 11 десантно-штурмовой бригады армии России, им поставили задачу захватить населенный пункт, контролируемый Вооруженными Силами Украины.

Однако, по словам украинских воинов, вражеские солдаты оказались плохо подготовленными и слабо оснащенными. Кроме этого выяснилось, что это бывшие заключенные, которых бросили в бой как «пушечное мясо». Командование врага сбежало, как только началось сражение.

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