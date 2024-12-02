На протесты вышел грузинский Рустави 2.12.2024, 12:59

Митинги проходят не только в Тбилиси.

В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Массовые митинги проходят не только в Тбилиси. Люди протестуют и в Рустави.

«Промышленный город, который находится в 40 км от столицы и считается четвертым по величине в стране, никогда не отличался протестной активностью третий вечер полон людьми на улицах. На видео видно, что среди собравшихся очень много молодёжи», — пишет блогер Николай Левшиц.

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