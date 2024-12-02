На протесты вышел грузинский Рустави
- 2.12.2024, 12:59
Митинги проходят не только в Тбилиси.
В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.
Массовые митинги проходят не только в Тбилиси. Люди протестуют и в Рустави.
«Промышленный город, который находится в 40 км от столицы и считается четвертым по величине в стране, никогда не отличался протестной активностью третий вечер полон людьми на улицах. На видео видно, что среди собравшихся очень много молодёжи», — пишет блогер Николай Левшиц.