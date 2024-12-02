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Toyota возобновит выпуск знаменитой Celica

  • 2.12.2024, 13:06
Toyota возобновит выпуск знаменитой Celica

После 18 лет ожидания, легендарное купе вновь появится на рынке.

Японская компания Toyota объявила о возвращении культовой модели Celica. После 18 лет ожидания, легендарное купе вновь появится на рынке.

Вице-президент Toyota подтвердил эту информацию изданию Autocar на недавнем ралли в Японии, вызвав восторг у поклонников марки. Более того, компания намекнула на возрождение других легендарных моделей, таких как MR2.

Это означает, что в ближайшем будущем нас ждет целая линейка новых спортивных автомобилей от Toyota.

Разработка новой Celica ведется на новой платформе для электромобилей, которая позволит создать автомобиль с низкой посадкой и отличной управляемостью. При этом, компания не отказывается от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Так, глава Toyota Акио Тойода выразил желание сохранить легендарный горизонтально-оппозитный двигатель Subaru в будущих моделях.

Возвращение Celica и других спортивных моделей — это свидетельство того, что Toyota серьезно относится к желаниям своих поклонников и готова создавать автомобили, которые будут приносить удовольствие от вождения.

Будущее спортивных автомобилей Toyota выглядит очень многообещающим.

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