Toyota возобновит выпуск знаменитой Celica
- 2.12.2024, 13:06
После 18 лет ожидания, легендарное купе вновь появится на рынке.
Японская компания Toyota объявила о возвращении культовой модели Celica. После 18 лет ожидания, легендарное купе вновь появится на рынке.
Вице-президент Toyota подтвердил эту информацию изданию Autocar на недавнем ралли в Японии, вызвав восторг у поклонников марки. Более того, компания намекнула на возрождение других легендарных моделей, таких как MR2.
Это означает, что в ближайшем будущем нас ждет целая линейка новых спортивных автомобилей от Toyota.
Разработка новой Celica ведется на новой платформе для электромобилей, которая позволит создать автомобиль с низкой посадкой и отличной управляемостью. При этом, компания не отказывается от традиционных двигателей внутреннего сгорания.
Так, глава Toyota Акио Тойода выразил желание сохранить легендарный горизонтально-оппозитный двигатель Subaru в будущих моделях.
Возвращение Celica и других спортивных моделей — это свидетельство того, что Toyota серьезно относится к желаниям своих поклонников и готова создавать автомобили, которые будут приносить удовольствие от вождения.
Будущее спортивных автомобилей Toyota выглядит очень многообещающим.