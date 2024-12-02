Toyota возобновит выпуск знаменитой Celica 2.12.2024, 13:06

После 18 лет ожидания, легендарное купе вновь появится на рынке.

Японская компания Toyota объявила о возвращении культовой модели Celica. После 18 лет ожидания, легендарное купе вновь появится на рынке.

Вице-президент Toyota подтвердил эту информацию изданию Autocar на недавнем ралли в Японии, вызвав восторг у поклонников марки. Более того, компания намекнула на возрождение других легендарных моделей, таких как MR2.

Это означает, что в ближайшем будущем нас ждет целая линейка новых спортивных автомобилей от Toyota.

Разработка новой Celica ведется на новой платформе для электромобилей, которая позволит создать автомобиль с низкой посадкой и отличной управляемостью. При этом, компания не отказывается от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Так, глава Toyota Акио Тойода выразил желание сохранить легендарный горизонтально-оппозитный двигатель Subaru в будущих моделях.

Возвращение Celica и других спортивных моделей — это свидетельство того, что Toyota серьезно относится к желаниям своих поклонников и готова создавать автомобили, которые будут приносить удовольствие от вождения.

Будущее спортивных автомобилей Toyota выглядит очень многообещающим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com