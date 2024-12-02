Режим Башара Асада в Сирии рассыпается на части
- Леонид Невзлин
- 2.12.2024, 13:10
Путин «союзнику» не поможет.
Режим Башара Асада в Сирии, годами поддерживаемый Ираном и Россией, рассыпается на части. Конечно, «ось зла» постарается прийти на помощь товарищу-диктатору, под которым зашатался трон.
Для Москвы, впрочем, Сирия – не приоритет: она больше обеспокоена своей войной в Украине. Какие-то ресурсы, возможно, будут переброшены на Ближний Восток. Но Асаду, а также Украине, не стоит ожидать, что Путин хоть на секунду поставит под сомнения свои кровожадные цели, чтобы помочь «союзнику».
Другое дело Иран. Для него Сирия хоть и не главный, но чрезвычайно важный элемент в его системе регионального доминирования. Особенно сейчас, когда в планах Тегерана – восстановить, насколько возможно, «Хизбаллу», а все пути в Ливан идут через Сирию. Можно ожидать, что Иран попытается усилить свое присутствие «на земле».
Кроме того, нельзя забывать, что часть поддерживаемых Турцией повстанцев, победоносно захвативших сейчас Алеппо – настоящие террористы, близкие к «Аль-Каиде» и ИГИЛ. Их успехи не сулят Израилю ничего хорошего, даже если их противник – ненавистный нам палач с «группой поддержки» в виде главных врагов свободного мира.
Леонид Невзлин, Telegram