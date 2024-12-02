Forbes: Россияне паникуют 2.12.2024, 13:14

Мощная и продуманная атака ВСУ на Крым могла быть частью масштабного плана.

Атака украинских военных на временно оккупированный россиянами Крым 27 ноября была скоординированной, мощной, тщательно продуманной и, вероятно, являлась отвлекающим маневром.

Об этом для Forbes пишет военный обозреватель Дэвид Акс, анализируя налет на аннексированный полуостров, от которого россияне были «в панике». Против врага ВСУ, как пишет аналитик, применили не менее 40 воздушных целей.

Аск не исключает, что эта атака на Крым, несмотря на свою масштабность, была отвлекающим маневром — таким образом украинские силы якобы хотят заставить противника перебросить еще больше систем ПВО с других участков фронта. Таким образом за этой атакой на Крым могут последовать удары, которые уже не будут отвлекающими маневрами. Например, по российским командным пунктам и линиям снабжения в Курской области на западе России или по российским объектам в Донецкой области.

Для удара по Крыму 27 ноября украинские военно-воздушные силы использовали разнообразный арсенал, отмечает Акс. По данным Института изучения войны, в нем были крылатые ракеты Storm Shadow, зенитные ракеты С-200, ударные дроны, а также не идентифицированные баллистические ракеты.

Такое разнообразие усложнило России задачу по отражению атаки, отмечает обозреватель. В частности, ВСУ атаковали авиабазу Бельбек и военно-морское училище имени Нахимова. Данная атака, акцентирует Дэвид Акс, вероятно, является частью более масштабного плана — вынудить противника перебросить в этот район дополнительные средства ПВО.

Образовавшиеся пробелы на других участках фронта «украинцы могли бы использовать в качестве эффективного инструмента» против российских сил, в том числе и в Курской области.

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