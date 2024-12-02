Африканский футболист «Минска» поставил ультиматум из-за гречки 2.12.2024, 13:13

Камерунцу не понравился этот продукт в рационе.

Агент Юрий Фомин в интервью sport5.by рассказал о менталитете африканцев, с которыми работает его футбольное агентство, а также о сложностях в адаптации игроков в Беларуси.

«Они [африканцы] готовы проходить этот сложный путь, начиная с нуля. Не всем белорусским ребятам это удается. Когда ты озвучиваешь зарплату в 1000 рублей, в 80% случаев они говорят, что за такие деньги будут сидеть на диване. Вопрос в чем? В мотивации. Ребята из Африки голодные и готовы ехать и доказывать. У наших парней есть в этом недостаток. Наверное, на сегодняшний день хорошо живем. Хотя есть обратные примеры, не буду называть фамилий белорусских футболистов», — сказал Фомин.

По его словам, африканцы не только соглашаются на низкую зарплату на старте карьеры, но и сталкиваются с непривычными условиями в новой стране:

— Футбольный клуб «Минск» прошлый сезон и в какой-то период очень много гречкой кормили, а африканцы не понимали, что это за продукт. Дошло то того, что в какой-то момент Сааги (Сааги Дзенягха из Камеруна — бывший игрок «Минска». — Прим. ред.) сказал, если сегодня будет гречка, то на тренировку не выйду. Пришлось сходить в магазин на проспекте Победителей, купить ему макароны, просить у повара индивидуально сварить ему их.

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