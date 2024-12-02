Белорусов на «тунеядские комиссии» приводит милиция 9 2.12.2024, 13:24

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Фотофакт.

В Житковичах в Гомельской области прошло заседание «тунеядской комиссии». Руководил им Леонид Волотовский, «глава депутатского корпуса района».

«Еврорадио» заметило, что житель одной из деревень Вересницкого сельсовета на комиссию

«пришел в сопровождении сотрудника милиции». Раньше мужчина работал животноводом, но за пьянство его уволили. В последние годы он имел временные заработки в России. В присутствии силовика сельчанин сказал, что за месяц найдет себе работу.

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