«Нашли удобную лазейку, чтобы оставить без работы любого» 2 2.12.2024, 13:30

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Минчанина попросили уволиться, а он не захотел.

Артем работает в одной из минских компаний. Недавно его попросили уволиться, хотя до конца контракта остается больше года. «Всегда думал, что контракт заключают, чтобы можно было спокойно работать, а тут оказывается, что он, по сути, ничего не значит?» — задается вопросом мужчина. Onliner разобрался в тонкостях увольнения, какие подводные камни могут быть и какие права есть у работников.

— Я подписывал контракт на три года и был уверен, что отработаю их. Трехлетний контракт — это стандартная практика в нашей компании. Однако недавно меня вызвали к руководству и стали активно намекать, что нужно освободить место, то есть уволиться.

Но самое интересное в том, что мне не назвали причину увольнения. Я пытался выяснить это, но слышал какие-то туманные объяснения, а в итоге прозвучало что-то насчет изменений в компании. Но как это связано с моим увольнением, мне сказать не могут: якобы это все коммерческая тайна!

По словам Артема, он поинтересовался, как причина увольнения может быть указана в его трудовой книжке.

— Мне сказали, что не хотят увольнять по инициативе нанимателя и лучше договориться. Я это вижу так: нашли удобную лазейку, чтобы оставить без работы любого, хотя контракт еще не закончился. Получается, что работник не может уйти до конца контракта, но зато его могут вот так просто уволить?

Просят уволиться без объяснения причин — так можно?

Эксперт по трудовому праву Ася Анисимова поясняет, что это незаконно: законодательство предусматривает конкретные причины для увольнения.

По инициативе нанимателя возможно увольнение по причинам из статьи 42 Трудового кодекса. Такими причинами могут быть:

сокращение штата, ликвидация организации;

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья или вследствие недостаточной квалификации;

неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин и другое.

— Чтобы не нарушать законодательство, наниматели иногда предлагают работникам самим написать заявление с формулировкой «Прошу уволить по соглашению сторон». Если работник напишет такое заявление, то в дальнейшем возможности доказать незаконность действий нанимателя по увольнению не будет.

Лучше уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон?

Увольнение по собственному желанию (в ТК — «по желанию работника») возможно только в случае, если с работником заключен трудовой договор на неопределенный срок (статья 40 ТК).

— Если с работником заключен контракт, то увольнение производится «по соглашению сторон», причем соглашения сторон еще нужно достичь (то есть наниматель может не уволить до окончания срока контракта либо предложить «отработку» определенного срока), — объясняет Ася Анисимова.

Какие выплаты положены при увольнении?

При любом увольнении выплачиваются зарплата пропорционально отработанному по дату увольнения времени и компенсация за неиспользованный трудовой отпуск (если на дату увольнения у работника есть неиспользованные дни трудового отпуска).

В случае увольнения по отдельным основаниям выплачивается выходное пособие — например, при увольнении в связи с отказом от продолжения работы из-за изменения существенных условий труда или при увольнении работника по его требованию из-за нарушения нанимателем законодательства о труде.

Из-за опозданий на работу грозят увольнением. Такое может быть?

— Да, увольнение за нарушение трудовой дисциплины возможно. Если у работника имеется действующее дисциплинарное взыскание за нарушение трудовой дисциплины (не только за опоздания, но и за другие нарушения) и срок такого взыскания не истек, наниматель вправе применить увольнение как очередную меру дисциплинарного взыскания, — говорит Ася Анисимова.

В таком случае это увольнение по пункту 6 статьи 42 Трудового кодекса («Неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание»).

Срок действия дисциплинарного взыскания — 1 год со дня его применения к работнику.

Не дают уволиться, пока не закончится испытательный срок. Наниматель прав?

Нет. У работника, с которым заключен трудовой договор (контракт) с условием предварительного испытания, есть право уволиться:

до истечения испытательного срока, предупредив об этом нанимателя письменно за три дня;

в день истечения испытательного срока.

Наниматель, согласно статье 29 ТК, не вправе препятствовать такому увольнению.

— Подводный камень — в трудовой книжке такого работника будет запись «Уволен в связи с расторжением трудового договора с предварительным испытанием» без указания, по чьей инициативе произошло увольнение. При дальнейшем поиске работы может возникнуть вопрос: а вдруг работника уволили, потому что он не справлялся с работой? — уточняет Ася Анисимова.

Предлагали уволиться, а после отказа сократили. Можно это оспорить?

Да, в этом случае следует обращаться в суд. Срок такого обращения — 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки.

Обязаны ли увольнять, если переезжаешь в другой город? А если недалеко?

Уволить по требованию работника наниматель обязан, если причина уважительная и действительно препятствует продолжению работы.

— Оценив все факты, наниматель может отказать работнику в увольнении в связи с изменением места жительства. Например, работник при трудоустройстве уже был зарегистрирован в другом населенном пункте, а сейчас предъявляет регистрацию в паспорте как основание для того, чтобы уволиться в связи с переездом. Или место работы в Минске, а работник переехал в ближайший пригород (Сеница, Привольный, Ратомка).

В этом случае следующей инстанцией выступает суд, и если переезд действительно был (даже в ближайший пригород), то суд, как правило, становится на сторону работника.

Что предъявить нанимателю, чтобы точно уволили?

Это могут быть любые документы, которые подтверждают, что есть уважительная причина для увольнения и сотрудник не может больше работать у этого нанимателя. Так как наниматель сам оценивает такие причины и может отказывать в увольнении, то регистрации в паспорте не всегда достаточно.

— Подтверждением смены места жительства может быть договор аренды квартиры в другом населенном пункте, справка, что ребенок учится в школе в том городе, куда перепрописался работник, и тому подобное.

Что делать, если не увольняют?

Если пробовать увольняться по требованию работника, то для этого должны быть уважительные причины, которые препятствуют выполнению работы, либо нарушение нанимателем законодательства.

— Причиной для такого увольнения чаще всего может быть перемена места жительства, когда работник меняет регистрацию на другой населенный пункт и пробует уволиться в связи с переездом. Как мы уже говорили выше, наниматель оценивает причины и все равно может не уволить, — поясняет Ася Анисимова.

Если увольняться в связи с нарушениями законодательства о труде со стороны нанимателя, то необходимо указать эти нарушения в своем заявлении. Наниматель обязан проверить, есть ли такие нарушения, и уволить. Однако на практике, даже если нарушения есть, не все наниматели увольняют — в этом случае вопрос можно решить только через суд.

Наниматель продлил контракт, а потом передумал — нарушение или нет?

— Если контракт уже подписан сторонами, то ни одна из сторон уже не может «передумать». Если же подписано только уведомление о продлении контракта, то передумать наниматель может, причем такое увольнение работника может иметь для него разные последствия, — говорит эксперт.

Например, с отдельными категориями работников наниматель обязан продлить трудовые отношения (то есть права передумать у него нет), например:

с женщинами, находящимися в отпуске по беременности и родам;

с работниками (не только женщинами, но и отцами детей, опекунами), находящимися в отпуске по уходу за ребенком;

с работниками, которые не допускают нарушений трудовой дисциплины и которым до достижения пенсионного возраста остается не более 2 лет.

Если наниматель передумывает продлевать контракт с этими категориями сотрудников, то при обращении в суд увольнение будет признано незаконным и работника восстановят на работе.

— Если работник не из «льготной» категории, продлевать контракт наниматель не обязан, поэтому он вправе передумать и уволить. При обращении в суд у работника будет возможность изменить дату увольнения на более позднюю, но восстановиться на работе в связи с таким увольнением не получится, — говорит Ася Анисимова.

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