Эксперты назвали пять продуктов, которые никогда нельзя греть в микроволновке 2 2.12.2024, 13:51

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Один из них — фаршированная птица.

Микроволновая печь может быть удобным вариантом для разогрева пищи в крайнем случае, одновременно убивая бактерии и делая еду безопасной. Однако микроволновки также печально известны тем, что готовят пищу неравномерно, позволяя вредным бактериям выживать, а вы рискуете отравиться.

Издание Parade пишет, что главными виновниками отравлений являются бактерии, включая сальмонеллу, листерию и кишечную палочку.

«При повторном разогреве в микроволновой печи еду нужно перемешать хотя бы один раз, чтобы распределить тепло, а затем снова поставить в микроволновую печь, чтобы довести до нужной температуры», - говорит Митци Баум, MS, генеральный директор организации Stop Foodborne Illness.

Чтобы убедиться в том, что пища правильно разогрета, используйте пищевой термометр, чтобы проверить, достигла ли она нужной температуры.

«Это единственная гарантия того, что вы защищаете здоровье своей семьи, и ключевой компонент приготовления высококачественных блюд», - отметил доктор Рэндалл Фебус, доктор философии, профессор кафедры безопасности пищевых продуктов Канзасского государственного университета

5 продуктов, которые нельзя греть в микроволновке:

Детская молочная смесь или грудное молоко

Хотя микроволновая печь может быстро разогреть молочную смесь и грудное молоко, ни в коем случае нельзя разогревать их таким способом.

«Микроволновая печь может неравномерно нагреть смесь или грудного молока, создавая горячие участки в бутылочке», - говорит Джоан Сальге Блейк, доктор наук, профессор диетологии и дипломированный диетолог-нутрициолог Бостонского университета. «Эти горячие части жидкости могут ошпарить ребенка».

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов также не рекомендует греть грудное молоко в микроволновой печи, поскольку в процессе нагревания разрушаются питательные вещества.

Фаршированная птица

Фаршированную птицу никогда не следует готовить в микроволновой печи, говорит доктор Барбара Ковальчик, доктор философии, доцент и директор Института безопасности пищевых продуктов и питания при Университете Джорджа Вашингтона.

«Фаршированная птица может быть помечена как «готовая к приготовлению», но не стоит готовить ее исключительно в микроволновой печи», - говорит она. «Продукты с маркировкой «готово к употреблению» более безопасны».

Министерство сельского хозяйства США отметило, что, хотя курица готовится быстро, начинка внутри нее может не достичь нужной температуры, необходимой для уничтожения вредных бактерий, что повышает риск возникновения заболеваний пищевого происхождения.

Маринады для сырого мяса

Хотя маринады придают замечательный вкус сырым, богатым белком продуктам перед их приготовлением, не стоит использовать такой маринад в качестве соуса для готового мяса или птицы.

«В неприготовленном маринаде могут содержаться патогенные микроорганизмы, способные вызывать пищевые заболевания. Чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание, маринад необходимо сначала прокипятить», - говорит доктор Блейк. «Поскольку микроволновая печь нагревается неравномерно, патогенные микроорганизмы могут остаться и после нагревания. Я бы никогда не использовал маринад повторно, даже если он был доведен до кипения в кастрюле на плите».

Остатки пищи, которые хранились больше недели

Если остатки пищи пролежали в холодильнике более семи дней, выбросьте их.

«На очень старых продуктах может развиваться плесень, дрожжи и бактерии. Если они находятся в пище и не уничтожены в процессе разогрева, они могут вызвать серьезные заболевания», - говорит Баум.

По данным Министерства сельского хозяйства США, остатки пищи обычно безопасны в течение трех-четырех дней.

Еда, которая не охлаждалась более двух часов

Если еда пролежала при комнатной температуре два часа или больше, Баум отмечает, что нельзя просто разогреть ее.

«Некоторые бактерии могут пережить температуру приготовления и размножаться, если их оставить надолго», - говорит она.

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