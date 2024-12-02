В Польше запретили партию актера-лукашиста 2.12.2024, 13:59

2,788

Партия не выполнила требование о подаче финансовой декларации.

Окружной суд Варшавы (Польша) удалил из реестра политических партий Rodacy Kamraci — партию, которую возглавлял актер Войцех Ольшаньский. Он неоднократно хвалил Александра Лукашенко, Gazeta Wyborcza.

Партия не выполнила требование о подаче финансовой декларации в Государственную избирательную комиссию.

При этом она использовала для финансирования частные банковские счета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com