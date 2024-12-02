В Польше запретили партию актера-лукашиста
- 2.12.2024, 13:59
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Партия не выполнила требование о подаче финансовой декларации.
Окружной суд Варшавы (Польша) удалил из реестра политических партий Rodacy Kamraci — партию, которую возглавлял актер Войцех Ольшаньский. Он неоднократно хвалил Александра Лукашенко, Gazeta Wyborcza.
Партия не выполнила требование о подаче финансовой декларации в Государственную избирательную комиссию.
При этом она использовала для финансирования частные банковские счета.