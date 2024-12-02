За ночь в Беларусь залетел 31 «Шахед» 2.12.2024, 14:05

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Несколько беспилотников были «локально потеряны».

В ночь с 1 на 2 декабря мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» зафиксировала 31 заход российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины и России.

Дроны проходили через «белорусский коридор», залетали в сторону Лоева, Брагина, Речицы, Мозыря, Гомеля и Хойников, а один из них двигался в сторону РБ, развернулся и вылетел в РФ, оттуда на разворот в РБ, над Беларусью еще один разворот и назад в Россию.

Первый заход зафиксирован в 23:03, дрон залетел через Комарин в «белорусский коридор» и, пролетев над РБ, вылетел на Чернобыль.

Последующие заходы: 23:19 (4), 23:27, 23:33, 00:10 (2х), 00:16 (2х), 00:21 (2х), 00:25 (2х), 00:38, 00:43, 01:04, 01:09, 01:20, 01:23, 01:38, 01:58, 02:25 (2х), 03:03, 03:08, 03:14 (2х) и 04:30.

За ночь дежурная авиация ВВС РБ не поднималась. По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь над территорией Беларуси и РФ были локально потеряны 6 БПЛА.

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