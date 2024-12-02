Курсы доллара в Беларуси и России ставят рекорды 1 2.12.2024, 14:22

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Не только внутренние.

Беларусь заняла второе место на территории бывшего СCСР по росту официального курса доллара в ноябре и за 11 месяцев 2024 года.

На 8,34% вырос официальный курс доллара США в Беларуси в январе — ноябре нынешнего года. Это второй показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ котировок центробанков на 31 декабря 2023 года и 30 ноября 2024-го.

По итогам 11 месяцев 2024 года на первое место, опередив Украину, вышла Россия, где официальный курс доллара вырос на 20,13%.

За Беларусью в первой пятерке: Казахстан — 12,46%, Украина — 9,51% и Молдова — 5,06%.

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