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Под Могилевом МАЗ въехал в «Ладу» на встречке

  • 2.12.2024, 14:38
Под Могилевом МАЗ въехал в «Ладу» на встречке

Водитель погиб.

В Могилевском районе погиб водитель при столкновении «Лады» с МАЗом, подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.

Смертельная авария произошла на 25-м километре скоростной трассы М-15. Около 10.15 часов 45-летний водитель МАЗа выехал на встречную полосу и столкнулась с легковушкой.

За рулем «Лады» находился 51-летний мужчина, он погиб на месте аварии. Его пассажирке потребовалась помощь медиков.

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