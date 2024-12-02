И ты, Эрдоган? Владимир Пастухов

2.12.2024, 14:52

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Владимир Пастухов

Дальше прибылей для РФ будет немного, а убытков – с лихвой.

Разговор Путина с Эрдоганом, на мой взгляд, мог бы протекать так: – И ты, Брат?! – Володя, иди к Асаду…

Если серьезно, то для России поражение Асада болезненно, но не смертельно. Скорее пощечина, чем удар под дых. Унижение – да, сдувание геополитических амбиций – да, сущностное поражение, от которого режим пошатнется, – нет.

В принципе, свою изначальную миссию сирийская кампания Путина давно исчерпала. Дальше прибылей будет немного, а убытков – с лихвой. Самый большой убыток, конечно, – потеря в перспективе военной базы в Средиземном море: уж и непонятно, куда ее можно будет перенести. Так или иначе, но это не приоритетный для России сегодня ТВД.

А вот для Ирана это поражение имеет стратегический характер. Оно обрубает связь Тегерана со своим самым длинным щупальцем – Хезболлой. И для Ирана это как раз приоритетное направление. Интересно, если сирийско-российские усилия не увенчаются успехом, решится ли Иран на полномасштабное участие в сирийском конфликте, замещая своими подразделениями выпавший из обоймы «Вагнер»?

Иными словами, вынудит ли ослабление России Иран выйти из окопа и начать в Сирии что-то вроде СВО? Если да, то это сделало ситуацию во всем регионе даже еще более увлекательной, чем сейчас.

Владимир Пастухов, Telegram

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