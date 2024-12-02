Германия передаст Украине танки, системы ПВО и дроны 7 2.12.2024, 15:14

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Новый пакет помощи.

Германия до конца 2024 года передаст Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 650 млн евро, в который, в частности, будет включена система противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом 2 декабря заявил представитель Минобороны ФРГ, сообщает Reuters.

По его словам, немецкая военная помощь, которую доставят в Украину в декабре, включает системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники.

«Зима не за горами, поэтому будет также зимнее оборудование, а также ручное оружие и средства обогрева», — сказал представитель немецкого военного ведомства.

По словам чиновника, эти поставки официальному Киеву являются частью пакета военной помощи, о котором официальный Берлин объявил в октябре 2024 года.

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