За «измену государству» судят сотрудника новосозданного Департамента криминальной разведки 2.12.2024, 15:22

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Департамент подал иск за причинение имущественного ущерба.

В Минском городском суде 19 декабря начнут рассматривать дело против 35-летнего Александра Кудревича, которого обвиняют по ч. 3 ст. 361-1 УК (участие в экстремистском формировании) и ч. 2 ст. 356 УК (измена государству, совершенная должностным лицом, занимающим ответственное положение, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего).

Дело будет рассматривать Любовь Симахина, пишет «Вясна».

Вероятно, он работал в Департаменте криминальной разведки, который подал против Александра иск за причинение имущественного ущерба.

Александра задержали, предположительно, в январе. Согласно информации в его соцсетях, мужчина женат, в 2014 году окончил БГУИР.

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