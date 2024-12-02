Нож в спину Путина Александр Немец

2.12.2024, 15:24

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Как быстро изменилась ситуация за последние несколько дней!

Во-первых, курс доллара на Мосбирже прыгнул до 108 рублей за доллар. И это официальный курс Центробанка РФ. Реальный курс покупки доллара в уличных обменниках Москвы и Расчленинграда наверняка приблизился к 120 рублям.

У путинского режима уже нет валюты для поддержания рубля «на плаву». Три года Войны истощили финансовые ресурсы путинского режима. Разумеется, курс доллара в РФ будет продолжать расти.

Во-вторых, стремительно развиваются славные события в Сирии. Кровавый режим Башара Асада, эта марионетка Путина и иранских аятолл, бесславно гибнет. Весь северо-запад Сирии, включая большие города Алеппо, Идлиб, Хама, находится в руках восставших.

Войска РФ в Сирии (практически только ЧВК «Вагнер», после переброски почти всех регулярных частей в Украину) несут большие потери в живой силе и военной технике (часть техники попала в руки повстанцев). Новые серьезные силы Путин в Сирию перебросить не сможет (Иран и Хезболла заменить РФ в Сирии также не смогут). Три годы Войны истощили военные ресурсы путинского режима... Разумеется, повстанцы продолжат наступление на юг, в сторону Хомса и Дамаска.

Я понимаю, что среди повстанцев основную часть составляют исламисты-джихадисты. Мира в Сирии не будет. Но сейчас главное — это выбить Путина из Сирии.

В-третьих, нарастает сопротивление пропутинскому режиму в Тбилиси. И у путинского режима нет ни финансовых ресурсов, ни военных ресурсов, чтобы помочь своим марионеткам. Опять-таки в результате трех лет Войны.

Наконец, в-четвертых, войска РФ оказались в тупике в Курской области и Донбассе. Потери огромные, а продвижения почти нет. Несмотря на все испытания, ВСУ сохранила и даже усилила свой боевой потенциал.

Словом, путинский режим оказался в тяжелом, небывалом кризисе, который, очевидно, только углубится.

И теперь главный вопрос: как в этой ситуации поведет себя Китай?

Я считаю, что вот теперь Китай добьет («серьезно трансформирует») путинский режим. Сам Путин сгинет (вместе с «отмороженными» элементами своего окружения).

Почему Китай это сделает? Потому что Пекину смертельно надоела Война и Пекин хочет ее окончания, хотя бы на условиях Украины. Путин, с его искривленной психикой, Пекину также смертельно надоел. Пекин хотел бы видеть в Кремле, на самом верху, послушную фигуру, которая не тянулась бы к «красной кнопке», не делала бы бредовых заявлений и не накаляла бы обстановку в мире.

Не будем забывать, что Пекин очень обиделся на Путина за его «стратегический союз» с северокорейским Ыном. Это прямо против интересов Китая!

Начиная с мая этого года Пекин сделал серию серьезных предупреждений Путину в разных формах (смотрите мои статьи), а Путин хоть бы хны! Терпение Пекина кончилось.

При этом, насколько я понимаю, Китаю хотелось бы провести «трансформацию» до прихода к власти Трампа. Во избежание осложнений.

И это не «спекуляции на пустом месте». Только что серьезный украинский военный обозреватель полковник (в отставке) Олег Жданов сообщил: «Китай в последнее время очень сильно раскидался ножами в спину рашистскому карлику. Китай ввел новые санкции на поставку техники и химии в РФ. (Эта) химия очень важна для производства взрывчатых веществ и порохов. 1 декабря в Китае вступает в силу расширенный перечень товаров двойного назначения, которые подлежат экспортному контролю. В обновленный перечень войдет IT-оборудование, в том числе серверы и комплектующие (чипы), а также газ аргон, широко используемый для сварки броневой стали».

Попросту говоря, и Эрдоган, и Си Цзиньпин суют Путину «ножи в спину». Только Си Цзиньпин бьет во много раз сильнее.

Я не утверждаю, что события будут обязательно развиваться по моему сценарию, но вероятность довольно высокая.

Китай хотел бы в ходе этой «трансформации» формализовать свой контроль (уже существующий и довольно эффективный) над Дальним Востоком РФ и Восточной Сибирью. Теперь, когда путинский режим предельно ослаблен и уязвим, для этого настал подходящий момент. Достаточно заменить «фигуру наверху».

Читатели, надеюсь, помнят, что я в последние несколько лет регулярно писал о «продвижении» Китая в восточных регионах РФ. Я слежу за ситуацией, и это позволяет мне делась серьезные оценки. А если конкретно, то...

В 2022–23 годах общее число граждан Китая на территории РФ приблизилось к трем миллионам. (В том числе не больше 40 тысяч китайцев зарегистрировано.) Из них не менее полутора миллионов китайцев находилось в «ключевых регионах», а именно: Приморский край, Хабаровский край, Еврейская АО, Амурская область, Саха-Якутия, Забайкальский край (Читинская обл.), Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Красноярский край, Хакасия, Томская обл. (последний регион — единственный формально относящийся к Западной Сибири).

Обращаю внимание, что свыше 90% из них — физически крепкие мужчины призывного возраста, от 20 до 50 лет. Есть у них и немало оружия, завезенного начиная где-то с 2017 года. (Об этом рассказывают многие ютюб-ролики, снятые местным населением.)

Но главное — это то, что местное начальство «с потрохами» закуплено Китаем. Москва этому «благоволит», а после будущих перемен в Кремле станет «благоволить» втройне.

Придется писать окончание...

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму (и Хамасу)!

Александр Немец, kasparov.ru

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