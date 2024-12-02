Во всех белорусских такси установят скрытые камеры 5 2.12.2024, 15:32

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Это станет обязательным.

В салоне такси в Минске заметили табличку предупреждающую о том, что ведется видеонаблюдение. Это требование реестра — пояснил «Смартпресс» таксист Иван.

Он уточнил, что опция введена для безопасности водителей и пассажиров. Записи камер хранятся год.

Однако водитель не рассказал, где именно находится камера. Обнаружить ее при визуальном осмотре салона не удалось.

Напомним, с 1 ноября в Беларуси изменились условия работы сервисов такси. Все водители и машины должны быть зарегистрированы в реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Без этого работать нельзя.

В Минтрансе полагают, что реестр поможет «ограничить присутствие на рынке перевозок пассажиров недобросовестных перевозчиков и диспетчеров».

По факту пассажиры получили лишь выросшие цены на поездки и увеличенное время ожидания машины.

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