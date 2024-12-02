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Казахстанский тенге рухнул вслед за российским рублем

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  • 2.12.2024, 15:39
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Казахстанский тенге рухнул вслед за российским рублем

До рекордного уровня.

Валюта Казахстана упала до рекордно низкого уровня 530 тенге за доллар. Это произошло, несмотря на то что за последние две недели центральный банк потратил более 1 млрд долларов на интервенции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Спрос на доллары усилился после того, как тенге пересек «психологический уровень» в 500 за доллар после обвала российского рубля, валюты второго по величине торгового партнера Казахстана, сообщил центробанк Казахстана.

Вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на экстренном брифинге 2 декабря заявил, что падение тенеге вызвано тремя факторами.

Первый фактор - это глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй фактор, по словам Байбазарова, связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний, немаловажный фактор, - ослабление российского рубля.

«Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнером, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге», - сказа он.

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