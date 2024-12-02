Казахстанский тенге рухнул вслед за российским рублем 5 2.12.2024, 15:39

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До рекордного уровня.

Валюта Казахстана упала до рекордно низкого уровня 530 тенге за доллар. Это произошло, несмотря на то что за последние две недели центральный банк потратил более 1 млрд долларов на интервенции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Спрос на доллары усилился после того, как тенге пересек «психологический уровень» в 500 за доллар после обвала российского рубля, валюты второго по величине торгового партнера Казахстана, сообщил центробанк Казахстана.

Вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на экстренном брифинге 2 декабря заявил, что падение тенеге вызвано тремя факторами.

Первый фактор - это глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй фактор, по словам Байбазарова, связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний, немаловажный фактор, - ослабление российского рубля.

«Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнером, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге», - сказа он.

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