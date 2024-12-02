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Лукашенко сменил руководителей трех крупных предприятий

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  • 2.12.2024, 15:49
  • 3,220
Лукашенко сменил руководителей трех крупных предприятий

Подробности.

Лукашенко согласовал назначение руководителей трех крупных компаний, пишет БелТА.

Валерий Ковалев займет должность генерального директора объединения по топливу и газификации «Белтопгаз». Он работал здесь же заместителем гендиректора.

Марат Малецкий возглавит ЗАТ «Белорусская нефтяная компания». Ранее он занимал должность советника директора по организационным вопросам ООО «Логистик Энерджи». 

Андрей Демидовец согласован на должность генерального директора ОАО «Минск-кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл групп». Он работал на должности генерального директора ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радомир».

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