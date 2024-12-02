Bild рассказала, зачем Шольц приехал в Киев 2 2.12.2024, 15:55

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иллюстративное фото

Канцлер Германии прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев хочет узнать у президента Владимира Зеленского, «к чему тот готов» относительно мирных переговоров с РФ, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

В «строго конфиденциальной беседе» Шольц хочет понять, как Зеленский оценивает ситуацию в Украине и на какие условия мира готово украинское общество, пишет издание.

«Ничто не должно решаться через головы украинцев», — заявил неназванный источник.

По данным издания, эту поездку Шольц запланировал после победы Дональда Трампа на выборах президента США и хотел успеть встретиться с президентом Украины до инаугурации Трампа в январе.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

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