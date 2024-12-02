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В Беларуси запретили продавать популярную российскую томатную пасту

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  • 2.12.2024, 16:00
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В Беларуси запретили продавать популярную российскую томатную пасту

Она не может быть идентифицирована как продукт, за который выдается.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси томатную пасту российского бренда «Дядя Ваня». Ее внесли в список опасной продукции.

Отмечается, что томатную пасту производит Консервный комбинат Ахтуба в Волгоградской области РФ.

В составе продукта эксперты обнаружили недопустимую пищевую добавку – консервант диоксид серы (Е220). Также в Госстандарте добавили, что изготовитель умышленно придал продукту внешний вид, а также отдельные свойства томатной пасты, «но при этом она не может быть идентифицирована как томатная паста, за которую выдается».

Запрет на ввоз и реализацию начнет действовать с 3 декабря.

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