В Беларуси запретили продавать популярную российскую томатную пасту

В Беларуси запретили продавать популярную российскую томатную пасту4
- 2.12.2024, 16:00
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Она не может быть идентифицирована как продукт, за который выдается.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси томатную пасту российского бренда «Дядя Ваня». Ее внесли в список опасной продукции.
Отмечается, что томатную пасту производит Консервный комбинат Ахтуба в Волгоградской области РФ.
В составе продукта эксперты обнаружили недопустимую пищевую добавку – консервант диоксид серы (Е220). Также в Госстандарте добавили, что изготовитель умышленно придал продукту внешний вид, а также отдельные свойства томатной пасты, «но при этом она не может быть идентифицирована как томатная паста, за которую выдается».
Запрет на ввоз и реализацию начнет действовать с 3 декабря.