Алеппо за три дня
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 2.12.2024, 16:08
Армия Сирии и российские военные в тактическом нокауте.
В Сирии боевики демонстрируют России, что такое настоящая спецоперация. Они уже ведут бои в центре Алеппо, разоряют склады с ПЗРК и пинками выгоняют из первого по величине города Сирии российскую военную полицию.
Всего за три дня члены группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» захватили более 50 населенных пунктов. Армия Сирии и российские военные в тактическом нокауте. Ждут подкрепление и команд из Кремля сверху.
Блогеры на попечении Кремля уже начали стелить России соломку. Мол, это Асад виноват, что никак не подготовился за 4 года к возобновлению боев. При этом даже z-ники признают, что боевиков в Сирии особо никто из местных и не осуждает. Асад народной любовью не славится.
Телеграм-канал «Русский декаданс»