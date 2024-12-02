закрыть
2 декабря 2024, понедельник, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле отключат отопление в десятках домов, школ и детсадов

1
  • 2.12.2024, 16:16
В Гомеле отключат отопление в десятках домов, школ и детсадов
иллюстративное фото

Опубликованы точные адреса.

Во вторник, 3 декабря, десятки жилых домов, а также три школы и три детских сада в Гомеле почти на 12 часов останутся без отопления и горячей воды. Как пояснили в «Гомельэнерго», причиной отключения станет плановая реконструкция на одном из участков городской теплосети.

Отключения запланированы с 8:30 до 20:00 в Железнодорожном районе Гомеля.

По словам энергетиков, рабочим предстоит провести переврезку трубопроводов, проложив ответвления к зданиям по проспекту Космонавтов, а также улицам Б. Царикова и 50 лет завода Гомсельмаш.

Точные адреса жилых домов и зданий, которые завтра на день останутся без отопления и горячей воды, опубликовали в официальном Telegram-канале «Гомельэнерго».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин