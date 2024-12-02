В Гомеле отключат отопление в десятках домов, школ и детсадов 1 2.12.2024, 16:16

иллюстративное фото

Опубликованы точные адреса.

Во вторник, 3 декабря, десятки жилых домов, а также три школы и три детских сада в Гомеле почти на 12 часов останутся без отопления и горячей воды. Как пояснили в «Гомельэнерго», причиной отключения станет плановая реконструкция на одном из участков городской теплосети.

Отключения запланированы с 8:30 до 20:00 в Железнодорожном районе Гомеля.

По словам энергетиков, рабочим предстоит провести переврезку трубопроводов, проложив ответвления к зданиям по проспекту Космонавтов, а также улицам Б. Царикова и 50 лет завода Гомсельмаш.

Точные адреса жилых домов и зданий, которые завтра на день останутся без отопления и горячей воды, опубликовали в официальном Telegram-канале «Гомельэнерго».

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