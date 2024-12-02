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«Нас, похоже, списали»: на фронте взбунтовались россияне

  • 2.12.2024, 16:21
«Нас, похоже, списали»: на фронте взбунтовались россияне

Жалуются на безразличие командования.

В Сети появилось видео, на котором российские солдаты, укрывающиеся в разрушенной школе, жалуются на полное отсутствие поддержки со стороны командования, нехватку еды, медикаментов и помощи.

«Нас, похоже, списали. А мы еще живы», - говорят оккупанты, уверены, что их командование даже не знает, где они находятся, или уже считает их мертвыми.

По словам военных, российские командиры относятся к ним как к «расходному материалу», бросая на передовую без надлежащей подготовки, обеспечения и плана. Руины школы, где они нашли убежище, стали для них временным укрытием от обстрелов, которые они называют интенсивными и точными, передает Цензор.НЕТ.

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