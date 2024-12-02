СМИ: Чиновников РФ готовят к окончанию войны

СМИ: Чиновников РФ готовят к окончанию войны5
- 2.12.2024, 16:48
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В Кремле предлагают опираться на «спокойное большинство».
Администрация Путина начала формировать у должностных лиц из российских регионов «образ победы» в войне против Украины, который они должны транслировать россиянам, пишет «Корреспондент»..
«АП исходит из того, что конец «СВО» будет, и к нему нужно быть готовым», - сообщил один из источников. Любые будущие результаты войны должны расцениваться россиянами как победа, но уже сейчас ясно, что они не устроят «разозленных патриотов» и «либералов». Поэтому в Кремле предлагают опираться на «спокойное большинство». Это большинство должностным лицам РФ необходимо «сохранить и расширить», считают в АП РФ.
Ранее близкие к Кремлю источники сообщили Reuters, что Путин наметил контуры соглашения по Украине для обсуждения с избранным президентом США Дональдом Трампом. По их словам, Путин может согласиться отвести войска из Харьковской и Николаевской областей, но будет настаивать на сохранении контроля над незаконно аннексированными регионами. Он также потребует от Украины отказа от вступления в НАТО.
Россиянам Путин может подать такое соглашение как победу, обеспечивающую «защиту русскоязычных» на востоке Украины и сохраняющую сухопутный мост в Крым, отмечал один из собеседников Reuters.