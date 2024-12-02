Диетологи назвали пять лучших чаев, которые регулируют сахар в крови 2 2.12.2024, 16:56

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Они помогут улучшить метаболическое здоровье.

Люди пили чай на протяжении многих веков. Напиток известный своими разнообразными вкусами и природными полезными свойствами - от зеленого чая до травяных смесей.

Издание Eating well пишет, что многие чаи содержат мощные соединения, которые укрепляют здоровье и улучшают самочувствие. Для людей, страдающих диабетом, некоторые чаи могут помочь поддержать баланс сахара в крови и здоровый обмен веществ.

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Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами, особенно катехинами, которые повышают чувствительность к инсулину и помогают регулировать уровень сахара в крови.

«Высокое содержание антиоксидантов в зеленом чае может принести пользу сердечно-сосудистой системе больных диабетом», - объясняет Эрин Палински-Вейд, диетолог.

Содержащееся в зеленом чае соединение эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) может также способствовать улучшению метаболизма, потенциально снижая риск развития диабета 2 типа.

Черный чай

Черный чай обладает насыщенным, ярким вкусом и содержит полифенолы, которые, как показывают исследования, помогают снизить скачки сахара в крови после еды.3

«Черный чай может улучшить чувствительность к инсулину, что помогает регулировать уровень глюкозы в крови со временем», - говорит Триста Бест, M.P.H., RD, диетолог компании Balance One Supplements.

По словам Палински-Вейд, употребление черного чая во время еды или в конце приема пищи также может улучшить уровень глюкозы после еды, что может быть особенно полезно для людей с инсулинорезистентностью.

Ромашковый чай

Ромашковый чай хорошо известен своими успокаивающими свойствами. Однако исследования показывают, что ромашка также может оказывать противовоспалительное действие, помогая снизить уровень сахара в крови и потенциально уменьшить риск осложнений диабета, таких как повреждение нервов и почек.

«Ромашковый чай может способствовать повышению уровня антиоксидантов у людей с диабетом 2 типа и связан со снижением уровня инсулина и HbA1c, что является важным показателем долгосрочного контроля уровня сахара в крови», - говорит Палински-Вейд. «Кроме того, он не содержит кофеина, что делает его идеальным выбором перед сном».

Чай с гибискусом

Яркий цвет и терпкий вкус гибискуса содержат соединения, которые оказывают дополнительное воздействие на кровяное давление и здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Чай из гибискуса богат антиоксидантами и может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина, которые часто беспокоят людей с диабетом», - объясняет Бест. «Это может помочь снизить сердечно-сосудистые риски, что очень важно, поскольку диабет повышает вероятность сердечных заболеваний».

Чай из гибискуса не содержит кофеина, поэтому вы можете пить его в любое время.

Имбирный чай

Имбирный чай - еще один вариант без кофеина, который согревает и оздоравливает кишечник, а также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут улучшить контроль уровня сахара в крови. Исследования показывают, что имбирь может помочь улучшить чувствительность к инсулину.

«Некоторые исследования показывают, что имбирь может улучшить уровень липидов в крови, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», - добавляет Палински-Вейд.

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