«Мы должны вместе бороться за демократическую и свободную Грузию» 2.12.2024, 17:36

Илия Топурия

Чемпион UFC Илия Топурия поддержал протестующих.

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия высказал свою позицию относительно акций протеста на родине против остановки переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

«Моя четкая поддержка всем протестующим, которые защищают наши права и стремления. Я выступаю против решения о прекращении переговоров о нашем присоединении к Европейскому Союзу.

Мне стыдно видеть, как обращаются с грузинскими детьми. Это нельзя назвать свободой. Мы хотим обеспечить лучшее будущее для нашей страны.

Важно продолжать наш путь к европейской интеграции, ведь это будущее возможностей и прогресса для каждого гражданина. Мы должны вместе бороться за демократическую и свободную Грузию», — написал Топурия в сторис в Instagram.

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