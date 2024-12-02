«Мы должны вместе бороться за демократическую и свободную Грузию»
- 2.12.2024, 17:36
Чемпион UFC Илия Топурия поддержал протестующих.
Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия высказал свою позицию относительно акций протеста на родине против остановки переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.
«Моя четкая поддержка всем протестующим, которые защищают наши права и стремления. Я выступаю против решения о прекращении переговоров о нашем присоединении к Европейскому Союзу.
Мне стыдно видеть, как обращаются с грузинскими детьми. Это нельзя назвать свободой. Мы хотим обеспечить лучшее будущее для нашей страны.
Важно продолжать наш путь к европейской интеграции, ведь это будущее возможностей и прогресса для каждого гражданина. Мы должны вместе бороться за демократическую и свободную Грузию», — написал Топурия в сторис в Instagram.