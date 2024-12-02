Среди любителей «русского мира» царит неподдельный страх Телеграм-канал «Вольнодумец»

2.12.2024, 17:54

Так и инфаркт может случится у кремлевского затворника.

Российские пропагандисты очень обеспокоились не самими переговорами российского руководства с западными странами о вариантах мира в Украине, а просочившимися якобы сведениями о мерах безопасности для Украины в случае достижения перемирия или долгосрочного мира.

Среди любителей «русского мира» царит неподдельный страх от таких решений, поэтому пропагандисты решили выпустить слезливые опусы о том, какие же коварные западные страны и как же россиянам жалко Украину.

«Страны Запада планируют разделить Украину на оккупационные зоны и ввести 100 тыс. так называемых миротворцев»,- об этом кроме пропагандистов, заявило и пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране „миротворческого контингента“, численностью 100 тыс чел.»

«Между оккупантами будут разделены зоны влияния: черноморское побережье — Румыния, западные области — Польша, центр и восток — Германия, северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания»,- сокрушаются пропагандисты.

Ну просто беда: Запад «оккупирует» Украину, а российские войска, которые с 24.02.2024 «с цветами» идут по Украине останутся ни с чем. И даже денацификацию не смогут провести? И цели «СВО» не будут достигнуты? Это ж и инфаркт может случится у кремлевского затворника! Поэтому все пропагандисты заканчивают свои статьи одинаково: «Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования?»

Учитывая нынешние реалии и стремление украинцев к мирной жизни, думаю большинство встречали бы западных миротворцев с цветами, лишь бы не иметь ничего общего с агрессивной Россией! Кстати, еще летом 2022 года Украина просила западных партнеров прислать полицейскую миссию для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Возможно наличие такой гуманитарной миссии, например ОБСЕ, помогло бы предотвратить гибель тысяч мирных граждан Украины. Надежды еще есть!

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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