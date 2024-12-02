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Украинский БТР зачистил посадку с вражеской пехотой на Покровском направлении

  • 2.12.2024, 18:11
  • 1,720
Украинский БТР зачистил посадку с вражеской пехотой на Покровском направлении

Попытка российского штурма потерпела фиаско.

Экипаж БТР-4Е «Красная Калина» зачистил посадку с вражеской пехотой на Покровском направлении. Попытка российского штурма потерпела фиаско.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной гвардии Украины.

«Группу вражеской пехоты обнаружили аэроразведчики, после чего к работе приступил экипаж БТР. Слаженная работа подразделений, скорость и точность - результатом стала уничтожена российская пехота, которая собиралась штурмовать украинские позиции», - пишет Нацгвардия.

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