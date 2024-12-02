МИД Украины: Правительство Грузии реализует «белорусский сценарий» 3 2.12.2024, 18:23

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Но пугает граждан мифическим «украинским сценарием».

Министерство иностранных дел Украины осудило продолжающиеся нарушения прав человека и применение силы в отношении мирных демонстрантов в Грузии.

«Насилие не останется без последствий. Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа.

Вызывают удивление попытки грузинских властей убеждать, что евроинтеграция страны продолжается, в то время как их действия свидетельствуют о развороте Грузии в сторону Москвы. В свое время пресловутые украинские политики, которые пытались развернуть Украину с пути в ЕС в российское ярмо, так же рассказывали, что всего лишь «приостанавливают», а не сворачивают евроинтеграцию нашей страны», - отметили в ведомстве.

В украинском МИД отвергли «настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране».

«Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим «украинским сценарием», реализуя в это время на практике «белорусский сценарий». Украина была и остается приверженной демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, что отвечает интересам грузинского народа. В этом контексте, выражаем солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, которые публично выступили против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС», - говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что в 2004 и 2014 годах, в одни из самых критических моментов украинской истории, дипломатическая служба Украины стала на защиту демократического выбора украинского народа, поэтому хорошо понимают вызовы, перед которыми стоят грузинские коллеги.

«Убеждены, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье. Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой», - подытожили там.

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