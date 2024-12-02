Bloomberg: ЕС на пороге создания нового оборонного фонда 2.12.2024, 18:32

На военную промышленность выделят 1,5 миллиарда евро.

Страны-члены Европейского Союза приближаются к согласию на создание нового оборонного фонда объемом 1,5 миллиарда евро, который поможет усилить оборонную промышленность в странах блока и Украине в течение следующих трех лет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что соглашение о создании Европейской оборонной инвестиционной программы (ЕОИП) вероятно будет подписано до конца года и позволит закупать военную технику, которая на 35% состоит из компонентов за пределами ЕС.

Соглашение о создании ЕОИП стало результатом балансирования между амбициями по развитию европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе и возможностью немедленного приобретения готового оборудования для помощи Украине в удовлетворении ее оборонных нужд, пишет Bloomberg.

Также отмечается, что другим фактором является опасение ЕС вызвать недовольство избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно выражал разочарование из-за недостаточных европейских расходов на оборону, а также из-за того, что блок не покупает достаточно американской продукции.

Евросоюз находится в процессе определения флагманских проектов «общего интереса», которые могли бы воспользоваться фондами Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) в таких сферах, как противовоздушная и противоракетная оборона.

Кроме того, ЕС старается отойти от текущей практики закупки готового оборудования в третьих странах к финансированию большего числа совместных инвестиций и совместных закупок, говорится в материале.

Европейская оборонная инвестиционная программа призвана увеличить совместные закупки вооружений и сделать ЕС более подготовленным к войне путем наращивания внутреннего производства оружия и боеприпасов.

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