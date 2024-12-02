Составлен рейтинг самых быстрых Android-смартфонов в 2024 году
- 2.12.2024, 18:41
Лидером стал свежий флагман Asus ROG 9 Pro.
Появился новый рейтинг самых производительных Android-смартфонов по средней оценке в бенчмарке AnTuTu.
По данным за ноябрь 2024 года, лидером стал свежий флагман Asus ROG 9 Pro на Snapdragon 8 Elite – он лидирует с большим отрывом от находящегося на втором месте Vivo X200 Pro. Замыкает тройку лидеров Oppo Find X8 Pro.
Xiaomi 15, который первым в мире получил Snapdragon 8 Elite, «пролетел» мимо десятки лучших. Зато представленный всего несколько дней назад Redmi K80 Pro уже вошел в топ-10. Правда, разместился он лишь на десятой позиции.
Благодаря чипсетам Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 ноябрьский список производительности смартфонов-флагманов претерпел полную перестановку: всю десятку лучших заняли новые телефоны. Как и ожидалось, решение от Qualcomm демонстрирует более высокую производительность, но в любом случае мощности обоих процессоров хватит на много лет.