Политолог: Для Сирии появился шанс выйти из цикла войн 2.12.2024, 18:50

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Игорь Рейтерович

У повстанцев есть общая цель.

Для Сирии появился шанс выйти из цикла войн. Такое мнение сегодня, 2 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ высказал политолог Игорь Рейтерович.

Он констатировал, что для Башара Асада глобальная цель — удержать власть и контроль над большей частью территории. В то же время среди повстанцев существует несколько разных группировок, которые только в какой-то мере могли договориться о совместных действиях.

«В этом плане у них сейчас есть просто общая цель — свалить вот этот диктаторский режим Асада, который много лет существует, который занимался там террором по отношению к собственному населению и имеет очень отделенное отношение к минимальным даже каким-то демократическим тенденциям. Если или когда это произойдет, на самом деле, не исключено, что эти группировки вступят тогда уже в какие-то боевые столкновения друг с другом, либо возможно, им удастся при посредничестве различных сил той же Турции, Соединенных Штатов Америки, Саудовской Аравии договориться о формировании какого-то нового режима, который будет таким комбинированным режимом, и попытаться прекратить все боевые действия на территории многострадальной страны, потому что столько лет жить в ситуации такой внутренней, именно гражданской войны, которая гораздо более жестока даже, чем война с каким-то внешним агрессором по некоторым параметрам — это, конечно, очень тяжело», — сказал Рейтерович.

Он считает, что сейчас для повстанцев задача минимум — свалить режим Асада и наказать всех причастных. По мнению политолога, Асад при таком развитии ситуации попытается скрыться на территории РФ.

«А дальше это будет процесс достаточно сложного поствоенного урегулирования, который с большой вероятностью будет тоже сопровождаться какими-то еще внутренними конфликтами. Но в любом случае, у страны появится шанс вообще выйти из вот этого цикла бесконечных войн и попытаться сформировать какой-то режим, который будет, во-первых, признан другими странами, и получит поддержку, в том числе экономическую, от этих стран. Ну, и окончить вообще вот эту войну, которая продолжается уже не одно десятилетие», — сказал Рейтерович.

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