В РФ организатора даркнет-площадки Hydra, действовавшей в Беларуси, приговорили к максимальному наказанию
- 2.12.2024, 19:06
Подельникам — от 8 до 23 лет колонии.
Московский областной суд на основании решения коллегии присяжных вынес обвинительный приговор в отношении организаторов крупнейшего даркнет-гипермаркета по продаже наркотиков Hydra, сообщает прокуратура Московской области.
Организатор преступного сообщества Станислав Моисеев приговорен к пожизненному лишению свободы со штрафом в размере 4 млн российских рублей (около 38 тысяч долларов). Остальные 15 участников получили от 8 до 23 лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 16 млн рублей (около 151 тысячи долларов).
С 2015-го по 2018 год преступное сообщество действовало на территории регионов России и Беларуси. Наркотики они сбывали бесконтактным способом, через тайники-закладки, говорится в сообщении прокуратуры.
Действия наркоторговцев обозначены как «хорошо законспирированная деятельность».
В ходе обысков по делу сотрудники правоохранительных органов изъяли почти тонну наркотиков и психотропов.
Напомним, в апреле этого года сообщалось, что у подозреваемых в России и Беларуси, связанных с даркнет-платформой Hydra, изъято свыше 3,8 миллиона долларов и более 200 электронных носителей информации.
Уголовные дела, связанные с незаконной деятельностью даркнет-площадки Hydra, в России расследовали с 2016 года. Пять лет назад глава белорусского наркоконтроля Казакевич рассуждал, что нужно отрубать «голову этой гидры или спрута, а не кончики щупальцев».
Весной 2022-го стало известно, что правоохранители в Германии конфисковали серверы Hydra и биткоины на сумму, эквивалентную 23 млн евро. Тогда же Министерство финансов США внесло Hydra Market в свой санкционный список.
По версии следствия, участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость. Было найдено большое количество таких объектов на территории Москвы, Московской, Ленинградской, Вологодской областей и Краснодарского края России.