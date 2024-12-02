В РФ организатора даркнет-площадки Hydra, действовавшей в Беларуси, приговорили к максимальному наказанию 2.12.2024, 19:06

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Подельникам — от 8 до 23 лет колонии.

Московский областной суд на основании решения коллегии присяжных вынес обвинительный приговор в отношении организаторов крупнейшего даркнет-гипермаркета по продаже наркотиков Hydra, сообщает прокуратура Московской области.

Организатор преступного сообщества Станислав Моисеев приговорен к пожизненному лишению свободы со штрафом в размере 4 млн российских рублей (около 38 тысяч долларов). Остальные 15 участников получили от 8 до 23 лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 16 млн рублей (около 151 тысячи долларов).

С 2015-го по 2018 год преступное сообщество действовало на территории регионов России и Беларуси. Наркотики они сбывали бесконтактным способом, через тайники-закладки, говорится в сообщении прокуратуры.

Действия наркоторговцев обозначены как «хорошо законспирированная деятельность».

В ходе обысков по делу сотрудники правоохранительных органов изъяли почти тонну наркотиков и психотропов.

Напомним, в апреле этого года сообщалось, что у подозреваемых в России и Беларуси, связанных с даркнет-платформой Hydra, изъято свыше 3,8 миллиона долларов и более 200 электронных носителей информации.

Уголовные дела, связанные с незаконной деятельностью даркнет-площадки Hydra, в России расследовали с 2016 года. Пять лет назад глава белорусского наркоконтроля Казакевич рассуждал, что нужно отрубать «голову этой гидры или спрута, а не кончики щупальцев».

Весной 2022-го стало известно, что правоохранители в Германии конфисковали серверы Hydra и биткоины на сумму, эквивалентную 23 млн евро. Тогда же Министерство финансов США внесло Hydra Market в свой санкционный список.

По версии следствия, участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость. Было найдено большое количество таких объектов на территории Москвы, Московской, Ленинградской, Вологодской областей и Краснодарского края России.

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