Зурабишвили призвала школы присоединиться к протестам в Грузии
- 2.12.2024, 19:07
Университеты уже поддержали протесты.
Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала школы присоединиться к антиправительственным протестам. Об этом она написала в соцсети X.
«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — заявила президент.
В Грузии продолжаются массовые уличные протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Они ожесточились после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что власти снимают с повестки переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и что Тбилиси отказывается от европейской финансовой помощи.