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Зурабишвили призвала школы присоединиться к протестам в Грузии

  • 2.12.2024, 19:07
Зурабишвили призвала школы присоединиться к протестам в Грузии
Саломе Зурабишвили

Университеты уже поддержали протесты.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала школы присоединиться к антиправительственным протестам. Об этом она написала в соцсети X.

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — заявила президент.

В Грузии продолжаются массовые уличные протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Они ожесточились после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что власти снимают с повестки переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и что Тбилиси отказывается от европейской финансовой помощи.

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