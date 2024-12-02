В Индии планируют производить «вино» из джекфрута 2.12.2024, 19:17

Власти решили исследовать потенциал этих плодов.

В индийском штате Трипура, расположенном на северо-востоке страны, задумались о возможности производства «вина» из джекфрута. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, сейчас в штате выращивают авокадо и ананасы. Власти решили исследовать потенциал джекфрута.

«Мы планируем производить вино из джекфрута. Это принесет пользу фермерам, поскольку джекфрут содержит сахар, который необходим для виноделия», — цитирует издание министра сельского хозяйства региона Ратана Лал Ната. По его словам, образцы фруктов уже отправлены в один из индийских университетов для оценки.

Джекфрут — это вечнозеленое растение, которое называют родственником хлебного дерева. Плоды джекфрута считаются самыми крупными из съедобных плодов, произрастающих на деревьях. Растение распространено в Индии, Юго-Восточной Азии и на Филиппинах.

Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) определяет вино как напиток, который получается исключительно в результате частичного или полного спиртового брожения свежего винограда, дробленого или нет, либо виноградного сусла. Содержание алкоголя в готовом продукте должно быть не менее 8,5%, но в некоторых случаях может быть снижено до 7%, если это допускает местное законодательство.

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