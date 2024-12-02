Норвегия передаст Польше F-35 и ЗРК NASAMS 2.12.2024, 19:27

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Для защиты центра поставки оружия в Украину.

Норвегия возьмет на себя ответственность за оборону ключевого узла по транспортировке гражданских и военных материалов из других стран в Украину. Он расположен в Польше.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, в этом месяце Норвегия возьмет на себя ответственность за противовоздушную оборону ключевого узла для транспортировки гражданских и военных материалов из других стран в Украину.

«Таким образом, Норвегия вносит свой вклад в обеспечение того, чтобы помощь Украине достигала места назначения, позволяя Украине продолжать свою борьбу за свободу», - заявил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.

По его словам, Норвегия будет «охранять» воздушное пространство над аэропортом в Жешуве, Польша, и направит около 100 солдат в дополнение к системам противовоздушной обороны и истребителей.

«Польша прилагает огромные усилия для обеспечения доставки в Украину как гражданских, так и военных грузов. Аэропорт также имеет важное значение для медицинской эвакуации, за которую отвечает Норвегия», - подчеркнул Грам.

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