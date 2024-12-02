В Минске откроется новогодняя ярмарка в новой локации 3 2.12.2024, 19:39

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Она будет работать с 20 декабря по 7 января.

На этот раз трехнедельная «Зимняя ярмарка belbet» (не путать с ивентом у Дворца спорта) пройдет в новой локации. Если в прошлый сезон она разместилась рядом с Большим театром, то в этом будет работать рядом с Национальной библиотекой — с 20 декабря по 7 января.

Организаторы обещают, что ярмарка станет масштабнее, а активностей и развлечений будет больше. Среди прочего посетителей в этом году ожидают: новогодняя карусель и паровозик, мастерская ремесленников, рынок с сувенирами, фуд-корт, специальная зона с Дедом Морозом и елочный базар.

«В этом году на «Зимней ярмарке» заработает отдельная „Фабрика подарков“, где будут выдавать ценные призы тем, кому посчастливилось выиграть в „Колесо фортуны“. На площадке установят специальную ТВ-сцену, где по выходным и праздничным дням покажут развлекательную программу», — рассказали организаторы.

Ярмарка будет работать в будние дни с 15:00 до 23:00, а в выходные и праздничные — с 13:00 до 23:00. Вход для всех свободный. Подробная программа и мероприятия появятся ближе к открытию праздничной площадки.

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