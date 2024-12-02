Зеленский: Украина работает над изменением взгляда Шольца на поставки Taurus

Зеленский: Украина работает над изменением взгляда Шольца на поставки Taurus2
- 2.12.2024, 19:47
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Канцлер ФРГ прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Украина работает над тем, чтобы изменить мнение канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе передачи дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в понедельник, 2 декабря.
«У нас с Олафом есть разные взгляды на некоторые вопросы. Мы работаем постоянно над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего», — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина работала над позицией Германии, США, Франции и Великобритании по поставкам дальнобойного оружия.
Президент Украины также отметил, что обсудил с канцлером усиление украинской противовоздушной обороны.
В то же время Шольц сообщил, что в декабре Украина получит от Германии шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T, пусковые установки для Patriot и САУ Gepard.
2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он объявил о подготовке Берлином для Киева еще одного пакета военной помощи — на сумму 650 млн евро.
Представитель минобороны ФРГ отметил, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи до конца 2024 года, в который в частности будет включена система противовоздушной обороны IRIS-T.