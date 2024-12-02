В Минске возле Комаровки заметили домашних крыс 3 2.12.2024, 20:00

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На рынке говорят, что крысы не их.

Минчане заметили недалеко от Комаровского рынка целую стаю крыс.

Видео в TikTok собрало больше 200 тысяч просмотров и четыре сотни комментариев. Изначально в ролике говорилось, что крыс нашли прямо возле Комаровки, но на рынке это отрицают.

Замдиректора рынка по развитию Иван Ткачук заявил, что крыс нашли возле паркинга, пишут «Минск-Новости».

«К нам крысы никакого отношения не имеют, видео снято на пересечении ул. Кульман и Куйбышева, это одна из клумб рядом с крытым паркингом», — отметил Ткачук.

В комментариях люди заметили, что крысы на видео, скорее всего, домашние, их кто-то мог выбросить на улицу. Декоративные крысы, в отличие от диких, могут не приспособиться к внешним условиям и погибнуть.

То, что крысы на видео домашние, подтвердила сотрудница столичного зоопарка Ирина Орлис. По ее словам, крыс выбросили явно не пару дней назад.

«На видео четко видно, что это домашние крысы, как минимум по цвету — дикие таких окрасов не бывают. Да хотя бы взять линию Дамбо — та самая беленькая с большими ушками, что фигурирует в середине видео. Как максимум — по поведению: в нашей стране дикие крысы так нагло себя не ведут. Они давно выучили, что с ними борются, и так очевидно на контакт не пойдут.

Однозначно, какой-то бессовестный человек выбросил домашних питомцев. И явно не пару дней назад, если учесть, что мы видим не только взрослых особей, но и малышей, которые вывелись, вероятнее всего, в норе, которую животные устроили в корнях деревьев. Морозы они переносят плохо, и если их не отловить, то скорее всего животные погибнут», — считает Орлис.

При этом специалистка призывает не умиляться: по ее словам, домашние крысы могут быть более опасны, чем их дикие собратья, поскольку лучше знают повадки людей и не боятся их. К тому же, заболевания домашние крысы переносят не хуже.

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