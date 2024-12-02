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Шольц: Я четко сказал Путину, что РФ должна прекратить войну и вывести свои войска из Украины

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  • 2.12.2024, 20:02
  • 2,392
Шольц: Я четко сказал Путину, что РФ должна прекратить войну и вывести свои войска из Украины
Олаф Шольц

Канцлер Германии в Киеве рассказал о своем разговоре с диктатором РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в ноябре, заявил, что Россия должна прекратить войну.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Украина имеет свою армию и свои Вооруженные силы, и может достичь своей полной независимости. Это означает, что Россия должна прекратить войну и вывести свои войска. Я ему (Путину - Ред.) это четко сказал», - отметил Шольц.

Также он рассказал о разговоре с Путиным в начале 2022 года и заявил, что Россия «начать эту войну решила еще за два года до начала».

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