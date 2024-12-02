С 1 января белорусов ждут новшества по пенсиям 2 2.12.2024, 20:04

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Изменения касаются условий, при которых люди смогут получать свои законные выплаты.

В Беларуси с нового года изменится порядок начисления пенсий. О тех, кто имеет право получать деньги в будущем, рассказали в Минтруда.

Так, по информации ведомства, рассчитывать на пенсию смогут мужчины и женщины, которые достигли общеустановленного возраста. То есть 63 и 58 лет соответственно.

В этом нет ничего нового. Однако дальше начинается самое интересное.

Важное новшество по будущей пенсии касается страхового стажа, после достижения которого начнут начислять деньги. Дело в том, что с 1 января 2025 года он должен будет составлять не менее 20 лет. Сейчас – 19,5.

Так, рассчитываться эта цифра будет следующим образом: месяц страхового стажа равен месяцу работы или в случае самостоятельной деятельности периоду времени, за которые уплачены взносы в ФСЗН.

Важно еще и то, что они должны быть не менее чем размер минимальной заработной платы.

«Если ваш доход, из которого уплачены взносы в ФСЗН, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца», – уточнили в Минтруда.

Кроме того, в ведомстве отметили, что если взносы не уплачены, то и стаж сформирован не будет.

Другие нововведения касаются различных периодов жизни. Так, к примеру, с 1 января 2020 года в страховой стаж включается срочная военная служба.

Не входят в него учеба на дневном отделении, период времени по уходу за ребенком до трех лет, а также месяц, когда люди получали пособие по безработице.

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