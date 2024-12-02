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Боксеры Фьюри и Усик разделят $190 млн призовых за бой-реванш

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  • 2.12.2024, 20:16
Боксеры Фьюри и Усик разделят $190 млн призовых за бой-реванш

Бой пройдет 21 декабря в саудовском Эр-Рияде.

Стали известны гонорары, которые получат британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик за бой-реванш.

Он пройдет 21 декабря в саудовском Эр-Рияде. Боксеры будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Так, согласно информации talkSPORT, Фьюри и Усик разделят между собой $190 млн. Причем деньги боксеры получат не поровну.

Украинцу как действующему обладателю чемпионского пояса достанутся $114 млн. Тайсон Фьюри получит оставшиеся $76 млн.

Такая же ситуация была и в первом бою, который состоялся 18 мая в том же Эр-Рияде. Спортсмены разделили $150 млн. Фьюри проиграл, но ему досталось $110 млн призовых, а Усику – лишь $40 млн.

Таким образом, вне зависимости от результата реванша, Фьюри в итоге всего за два боя получит $186 млн, Усик гарантированно станет богаче на $154 млн.

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