Боксеры Фьюри и Усик разделят $190 млн призовых за бой-реванш

Боксеры Фьюри и Усик разделят $190 млн призовых за бой-реванш2
- 2.12.2024, 20:16
Бой пройдет 21 декабря в саудовском Эр-Рияде.
Стали известны гонорары, которые получат британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик за бой-реванш.
Он пройдет 21 декабря в саудовском Эр-Рияде. Боксеры будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Так, согласно информации talkSPORT, Фьюри и Усик разделят между собой $190 млн. Причем деньги боксеры получат не поровну.
Украинцу как действующему обладателю чемпионского пояса достанутся $114 млн. Тайсон Фьюри получит оставшиеся $76 млн.
Такая же ситуация была и в первом бою, который состоялся 18 мая в том же Эр-Рияде. Спортсмены разделили $150 млн. Фьюри проиграл, но ему досталось $110 млн призовых, а Усику – лишь $40 млн.
Таким образом, вне зависимости от результата реванша, Фьюри в итоге всего за два боя получит $186 млн, Усик гарантированно станет богаче на $154 млн.