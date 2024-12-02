Боксеры Фьюри и Усик разделят $190 млн призовых за бой-реванш 2 2.12.2024, 20:16

Бой пройдет 21 декабря в саудовском Эр-Рияде.

Стали известны гонорары, которые получат британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик за бой-реванш.

Он пройдет 21 декабря в саудовском Эр-Рияде. Боксеры будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Так, согласно информации talkSPORT, Фьюри и Усик разделят между собой $190 млн. Причем деньги боксеры получат не поровну.

Украинцу как действующему обладателю чемпионского пояса достанутся $114 млн. Тайсон Фьюри получит оставшиеся $76 млн.

Такая же ситуация была и в первом бою, который состоялся 18 мая в том же Эр-Рияде. Спортсмены разделили $150 млн. Фьюри проиграл, но ему досталось $110 млн призовых, а Усику – лишь $40 млн.

Таким образом, вне зависимости от результата реванша, Фьюри в итоге всего за два боя получит $186 млн, Усик гарантированно станет богаче на $154 млн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com