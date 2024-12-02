The Hill: Приход Трампа к власти создает дополнительные трудности для Путина 4 2.12.2024, 20:17

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Диктатору РФ придется иметь дело с новой реальностью.

Поскольку динамика войны становится все более угрожающей, возвращение Дональда Трампа к власти лишь усугубляет неопределенность вокруг будущего Украины. Перед Украиной сейчас стоит двойная задача: остановить продвижение российских войск и подготовиться к надвигающимся на Вашингтон политическим потрясениям.

Украинские должностные лица предполагают, что главной целью Трампа будет демонстрация силы, которая может определять его внешнюю политику. Такая позиция, по их мнению, потребует жесткого выбора: оказывать давление как на Украину, так и на Россию, не подрывая при этом лидерства США, считает Имран Халид, автор мнений в газете The Hill.

Ставки высоки. Любая ошибка может преследовать Трампа, как вывод войск из Афганистана преследовал Байден. Если Украина станет «Афганистаном» Трампа, последствия — как для выживания Украины, так и для глобального положения Америки — могут быть столь же серьезными.

«Для Владимира Путина приход к власти Дональда Трампа усложняет путь вперед. Путину придется иметь дело с новой реальностью: Трамп теперь у руля. Эскалация, хотя и соблазнительна, рискует свести на нет любые шансы на выгодное соглашение. Последний пакет военной помощи, предоставленный администрацией Байдена в Вашингтоне, отражает ее приверженность выживанию Киева», — пишет автор.

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