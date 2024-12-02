В Минске пропали контейнеры для сбора крышечек от бутылок 2 2.12.2024, 20:30

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Проект закрылся?

В конце 2017 года жительница Минска Наталья Кунцевич запустила инициативу «Новая жизнь в обмен на крышечки». В народе ее чаще называли просто — «Крышарики», по названию одноименного аккаунта в Instagram. Смысл был прост и понятен: вместе обычных мусорных баков люди выбрасывали крышечки от пластиковых бутылок в специальные контейнеры в магазинах, после этого их сдавали на переработку, а полученные деньги использовали для помощи больным детям и организациям, пишет «Онлайнер».

«Крышарики» стали популярными, и вы наверняка могли видеть в магазинах домики для крышек. Всего в столичных торговых центрах было установлено около 50 таких контейнеров. Часть волонтеры делали за свой счет, с другими помогали спонсоры. За короткое время экосоциальный проект вышел далеко за пределы столицы, распространившись в регионах. Однако недавно нам стали приходить сообщения от читателей о том, что домики для крышек из торговых центров столицы пропали. Onlíner разобрался, в чем дело.

«Проект закрылся»

Об отсутствии баков для крышек сообщили не только читатели. Под последними постами в инстаграм-аккаунте проекта можно увидеть комментарии о том, что контейнеры исчезли из Outleto, Green City и других ТЦ Минска. Официальное сообщение о том, что происходит, в аккаунтах проекта пока не опубликовали. Мы позвонили в несколько торговых центров, и в Outleto получили следующий ответ: «Контейнеры никуда не пропадали. Их забрали организаторы проекта».

Ситуацию немного прояснила куратор «Новая жизнь в обмен на крышечки» в Бобруйске Юлия Прилищ. По словам эколога, о том, что проект будет постепенно сворачиваться, она узнала еще весной. А вот что рассказала основатель проекта Наталья Кунцевич:

— Наш проект полностью волонтерский, люди занимались им в свободное от работы время, он не мог существовать десятилетиями. В начале осени он был остановлен, — говорит Наталья. — В сентябре-октябре крышечки еще принимали, а затем контейнеры демонтировали. Их нужно постоянно обслуживать, а волонтеров, которые бы этим занимались, в Минске уже не было.

Собеседница объясняет, что на проект было потрачено много сил: заниматься им приходилось после работы, в выходные и праздничные дни, и то, что он просуществовал 7 лет, — заслуга в первую очередь волонтеров. Хотя за последние несколько лет их количество по различным причинам значительно уменьшилось.

Наталья говорит, что многие поначалу в ее идею не верили, но начиная с 2017-го удалось собрать около 180 тонн (каждая тонна — около тысячи мешков) крышечек и помочь 22 подопечным. Общая сумма помощи составила около 50 тыс. рублей.

На очереди еще один ребенок. Для него Наталья планирует организовать финальный сбор крышек.

— Когда и где можно будет сдать крышки, я расскажу в наших аккаунтах в социальных сетях — в группе «ВКонтакте» и в Instagram. Там же планирую разместить публикацию о том, что проект закрылся, — говорит Наталья. — Но сейчас, пользуясь возможностью, я бы хотела поблагодарить всех наших участников, которые поддерживали проект сбором крышечек. И, конечно, огромная благодарность волонтерам и отдельное спасибо — волонтерам из регионов, курировавшим проект в своих городах и районных центрах.

Есть ли альтернатива «Крышарикам»?

Оставить крышечки в контейнерах можно на заправках сети «Газпромнефть». Свой проект «Мусору крышка» компания запустила еще осенью прошлого года. За вырученные от переработки пластика деньги волонтеры планировали весной закупить саженцы деревьев и кустарников для озеленения столицы. Судя по контейнеру, который мы обнаружили на АЗС по улице Матусевича, проект еще продолжается.

Ну и самый простой способ максимально экологично избавиться от крышек — выбрасывать их в желтый мусорный бак, предназначенный для пластиковых отходов. В таком случае есть уверенность в том, что пластмасса уйдет на переработку.

При этом похожие инициативы готовы запустить в регионах. Юлия Прилищ рассказала, что хочет открыть благотворительный проект по сбору крышек в Бобруйске. Поддержать инициативу изъявили желание в Бобруйской епархии православной церкви.

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